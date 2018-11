Pelo segundo ano consecutivo, a magia do Natal vai regressar à cidade de Lamego pela mão da Câmara Municipal que volta a dinamizar a campanha “Natal, Comércio Tradicional” com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras durante a época festiva mais importante do ano. No âmbito desta ação, a autarquia desafia todos os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o seu ramo de atividade, a participarem no concurso “Montras de Natal” que selecionará as montras mais bonitas. As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas. No final, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados.

Como complemento, de 14 a 30 dezembro, também será organizado o “Mercado de Natal”, este ano erguido, pela primeira vez, num dos locais mais belos e históricos da cidade de Lamego – o Largo da Sé-, onde os produtos expostos constituirão sugestões de presentes originais e de grande beleza. O “Mercado de Natal” será uma importante mostra de artesanato e de produtos regionais que promoverá o espírito da época e valorizará os saberes e tradições locais.

Por outro lado, este ano, a autarquia vai organizar o primeiro sorteio de vales de compras que, posteriormente, os consumidores poderão gastar nos estabelecimentos comerciais aderentes. A campanha “Compre no Comércio Local” estará em vigor de 8 de dezembro a 6 de janeiro.

Os formulários de candidatura para os expositores que queiram participar já se encontram disponíveis em www.cm-lamego.pt. As inscrições podem ser efetuadas no Balcão de Atendimento do Município de Lamego e remetidas através de e-mail para geral@cm-lamego.pt. As inscrições têm em conta a ordem de chegada, após a respetiva validação.

