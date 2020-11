Natal em Vila Real: mostra de presépios, concurso de montras e iluminação

Vila Real prepara-se para viver os encantos da Bila Natal que este ano, devido à crise sanitária que atravessamos, será mais reduzida em número de atividades mas mais intensa nas emoções que proporcionará. A tradicional Iluminação de Natal dará um brilho especial à cidade convidando a um périplo pelo comércio local que este ano se vestirá a rigor para o Concurso de Montras, uma iniciativa promovida pelo Município com o objetivo de ajudar este setor e incentivar os vila-realenses a efetuarem ali as suas compras.

A Mostra de Presépios das Freguesias, à qual se associa o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município e que este ano contará também com o contributo da GNR do Comando Territorial de Vila Real, será certamente outra boa razão para uma passagem sem pressas pelo Centro Histórico.

A criatividade das 22 entidades envolvidas, assim como as montras a concurso e a iluminação, poderão ser apreciadas de 1 de dezembro a 7 de janeiro em várias artérias da cidade, sempre de forma segura, cumprindo todas as recomendações da Direção Geral de Saúde.