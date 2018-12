O Pavilhão Multiusos acolheu no passado sábado, dia 8 de dezembro, cerca de 2000 idosos que participaram em mais um Natal do Idoso do Concelho de Boticas, evento anual organizado pela Câmara Municipal, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB), e com o apoio do Agrupamento de Escuteiros local, Delegação da Cruz Vermelha de Boticas, Grupo Coral da Igreja Paroquial de Boticas, Juntas de Freguesia e Associações Culturais e Recreativas do concelho.

O dia começou com a receção dos idosos, vindos das várias localidades do Concelho Barrosão, no Pavilhão Multiusos, local onde se realizou a Santa Missa celebrada pelo Padre Domingos Santos, coadjuvado pelo Monsenhor Silvério Guimarães.

No final da eucarística o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Fernando Campos, e o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, dirigiram algumas palavras de apreço a todos os presentes.

Fernando Queiroga destacou “a forma exemplar e respeitosa como os idosos participaram na iniciativa” referindo ainda que “este encontro é um importante momento de confraternização, mas sobretudo de agradecimento pessoal”.

“A Câmara Municipal foi pela sétima vez distinguida como “Autarquia + Familiarmente Responsável”, pela forma como implementa medidas direcionadas para as nossas populações e para o bem-estar dos nossos munícipes. Para além disso ocupamos o 4º lugar do ranking dos municípios portugueses no índice de qualidade de governação local. É um orgulho poder constatar que somos reconhecidos não só pelo nosso trabalho, mas também pela forma como governamos”, realçou o autarca.

O Presidente da Câmara aproveitou o decorrer do almoço para retribuir o carinho demonstrado pelos idosos com a oferta de uma pequena lembrança.

O dia de festa e de reencontros terminou com as atuações do Rancho Folclórico de Santa Maria de Covas do Barroso, o Grupo de Cantares da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Serra do Leiranco – Sapiãos e o Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Beça.

