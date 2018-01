Natação: vila-realenses participaram em estágio interterritorial

Realizou-se em Penafiel nos dias 6 e 7 de janeiro o estágio de capacitação e avaliação técnica de âmbito interterritorial para o escalão de infantis, atividade que envolveu as seleções de natação do Nordeste, Minho e Norte de Portugal em coordenação com o departamento técnico da Federação Portuguesa de Natação.

Estiveram presentes no estágio 40 nadadores apurados pelos resultados do torneio do nadador completo e 15 treinadores, este momento de formação esteve direcionado para a avaliação e intervenção técnica bem como a apresentação e discussão de ideias entre todos os técnicos envolvidos.

A Associação do Nordeste esteve representada pelos nadadores: José Pedro Rocha (CCD Santa Marta Penaguião), João Gonçalves (GC Vila Real), José Pedro Nunes (GC Vila Real), Francisco Morais (GC Vila Real), Mariana Teixeira (Flavitus), Carolina Eira (GC Vila Real), Andreia Barreira (SC Lamego) e Ana Beatriz Borges (CCD Santa Marta Penaguião); e pelos treinadores: Filipe Cristóvão (GC Vila Real), Pedro César (Flavitus) e Daniel Conceição (SC Lamego).

GCVR representado em dois estágios

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado pela atleta Ana Margarida Guedes no Estágio de Controlo, Avaliação e Preparação da Seleção Nacional Júnior, realizado no LABIOMEP/FADEUP (Porto) entre 5 e 6 de Janeiro. Este Estágio precede a participação da atleta no Flanders Swimming Cup, realizado em Antuérpia entre 20 e 21 de Janeiro, onde a nadadora do GCVR irá representar igualmente a Seleção Nacional Júnior como reflexo dos excelentes resultados alcançados nas mais recentes competições como os Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores de Piscina Curta.

No escalão de Infantis, o GCVR esteve representado por quatro atletas – Carolina Eira, João Gonçalves, Francisco Morais e José Pedro Nunes – no I Estágio de Capacitação Técnica realizado entre 6 e 7 de Janeiro na Piscina Municipal de Penafiel. Os jovens nadadores do GCVR foram convocados devido aos bons resultados alcançados no Torneio Nadador Completo, premiando desta forma o trabalho realizado pelos atletas na escola de natação do clube.

