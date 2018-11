O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Campeonato Regional de Absolutos, Prova de Preparação de Infantis e Torneio de Cadetes, competição realizada nos dias 24 e 25 de Novembro na Piscina Municipal de Bragança. O GCVR fez-se representar por 45 atletas que estiveram em excelente plano colocando o clube no topo ao nível dos pódios com um total de 160 (97 de primeiro lugar, 40 de segundo e 23 de terceiro) aos quais se somaram ainda 85 recordes pessoais e três mínimos para os Campeonatos Zonais que são o reflexo do contínuo trabalho e dedicação de todos os atletas do GCVR.

Ao nível dos pódios, a destacar: em Absolutos, Koen Weustink foi o mais medalhado com oito pódios (sete de primeiro e um de segundo), seguido de Rodrigo Salcedas e Luis Carvalho com quatro e cinco pódios, respectivamente, enquanto que em femininos Ana Margarida Guedes foi a mais medalhada com sete primeiros lugares seguida de Ana Sofia Leite com três primeiros lugares; em Juvenis, Fábio Sousa foi o mais medalhado com quatro primeiros lugares, seguido de Francisco Afonso que somou três primeiros lugares, enquanto que em femininos Carolina Eira foi segunda com quatro primeiros lugares; em Infantis, José Pedro Nunes foi o mais medalhado com quatro primeiros lugares seguido de Francisco Morais com cinco pódios (2 de primeiro e 3 de segundo); em Cadetes A, Gonçalo Igrejas foi quem somou mais pódios com um total de cinco (3 de primeiro e 2 de segundo) seguido de Pedro Conceição que registou 3 pódios, e em femininos a destacar Maria Pereira que ficou no topo dos pódios com quatro primeiros lugares; em Cadetes B, Tiago Fernandes ficou no topo da lista com quatro pódios (3 de primeiro e 1 de segundo), enquanto que em femininos Leonor Silva foi a segunda da lista de pódios com quatro (1 de primeiro, 2 de segundo e 1 de terceiro lugar) seguida de Maria Braz com dois pódios. Nesta competição foram ainda alcançados mínimos para os Campeonatos Zonais das categorias de Infantis e Juvenis: José Pedro Nunes, em Infantis A, realizou mínimo nas provas de 100 e 200 Livres com os tempos de 1.02.84 e 2.19.09, respectivamente; Carolina Eira, atleta Juvenil B, conquistou mínimo 100 Costas com a marca de 1.15.44.

Esta foi assim uma competição muito bem sucedida por parte dos atletas do GCVR, desde os Cadetes aos Seniores, a premiar o excelente trabalho que têm vindo a realizar e apontando desde já às participações no Festival Nordeste a Nadar e depois no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão onde o GCVR irá estar representado pelas equipas feminina e masculina.

Deixe o seu Comentário

Comentário