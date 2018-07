O Ginásio Clube Vila Real concluiu a época 2018/2019 a nível regional ao participar no Campeonato Regional de Verão e Torregri III com 35 atletas, numa competição que se realizou em Santa Marta de Penaguião nos dias 7 e 8 de julho e que contou com a presença de 201 atletas em representação de 12 clubes. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao dominar o medalheiro da competição com um total de 110 pódios (57 de primeiro lugar, 32 de segundo e 21 de terceiro), registando ainda 92 recordes pessoais que são demonstrativos da grande evolução dos nadadores e, por fim, foram alcançados 12 recordes regionais.

Ao nível das medalhas, de destacar que os seis nadadores mais medalhados da competição pertencem ao GCVR: Koen Weustink foi nove vezes Campeão Regional e Vice-Campeão por duas vezes; Ana Margarida Guedes teve nove primeiros lugares e um segundo; Ana Sofia Nóbrega contou oito primeiros lugares e três segundos; Ana Sofia Leite foi sete vezes primeira classificada e duas vezes segunda; Francisco Afonso foi sete vezes Campeão Regional; Fábio Sousa foi o Infantil mais medalhado com seis títulos de Campeão Regional.

A destacar ainda o facto de todos os 12 Recordes Regionais terem sido alcançados por atletas do GCVR, com principal destaque para Francisco Afonso que somou cinco Recordes Regionais Juvenil B: na prova de 400 Livres, registou o tempo de 4.29.64; nos 1500 Livres, com o tempo de 17.35.32 alcançando o recorde igualmente na passagem aos 800 metros com a marca de 9.15.89; nos 400 Estilos, com o tempo de 4.59.60; nos 50 Bruços, com o tempo de 32.20. Ana Margarida Guedes, por seu lado, bateu o Recorde Regional júnior 17 anos nos 200 Livres com o tempo de 2.12.11 e nos 200 Mariposa com o tempo 2.22.29 sendo que nesta última prova foi igualmente Recorde Regional Absoluto. José Pedro Nunes, em Infantis B, bateu o Recorde Regional dos 1500 Livres com o tempo de 19.39.86, somando ainda novo Recorde na passagem dos 800 metros ao registar o tempo de 10.25.39. Ana Leandro também alcançou um Recorde Regional na categoria de Juvenil B na prova de 1500 Livres com o tempo de 21.18.86 assim como Koen Weustink que bateu o Recorde Regional júnior 18 anos dos 400 Estilos com o tempo de 5.05.89. Uma palavra para os atletas mais jovens do clube, da categoria de Cadetes, que realizaram a estreia em algumas provas com excelentes resultados e se integraram de forma muito positiva junto dos atletas mais consagrados do clube.

Após concluir as prestações a nível regional em grande forma, os atletas do GCVR vão continuar a trabalhar para marcar presença em competições de nível nacional começando pelo Encontro do Jovem Nadador onde o GCVR vai estar representado por três atletas da categoria de Cadetes, seguindo-se depois os Campeonatos Nacionais de Infantis e, finalmente, os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal. Por fim, gostaríamos de agradecer o enorme e fundamental apoio de todos os pais ao longo da época e que se traduziu na presença em massa nesta competição que contribuiu em muito para valorizar o excelente trabalho que os jovens nadadores do GCVR realizaram no seio do clube.