Natação: GCVR conquista 5º lugar no zonal de infantis

O Ginásio Clube Vila Real participou no Torneio Zonal de Infantis, competição que se realizou entre 9 e 11 de Março na Piscina Municipal de Felgueiras e onde estiveram presentes 247 atletas em representação de 46 clubes. Da parte do GCVR competiram três atletas – Carolina Eira, João Gonçalves e José Pedro Nunes – que estiveram em bom nível conquistando quatro classificações no top-10 e quatro recordes pessoais.

José Pedro Nunes (Infantil B) conquistou um excelente 5º lugar na prova de 100 metros Livres com o tempo de 1.04.57, sendo ainda 9º classificado nos 200 Livres com 2.20.50 e 11º nos 100 Mariposa com 1.16.71 somando três novos recordes pessoais. João Gonçalves (Infantil A) registou mais uma classificação de destaque ao ser 8º nos 200 metros Bruços com o tempo de 2.52.90, sendo ainda 10º nos 100 Bruços com o novo recorde pessoal de 1.20.19. Carolina Eira (Infantil A) nadou as provas de 100 e 200 Costas com os tempos de 1.18.75 e 2.50.19, registando um 22º e um 20º lugar, respectivamente.

Os atletas da equipa de Infantis do GCVR terminam assim uma etapa importante da época 2017/2018 com resultados muito positivos e iniciam agora uma nova fase de treino com vista aos Campeonatos Nacionais a realizar em Julho.

