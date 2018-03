Natação: GCVR conquista 45 pódios no torneio Torregri 2

O Ginásio Clube Vila Real participou com 22 atletas da sua escola de natação no Torregri 2 + Festival Escolas de Natação, competição realizada no dia 3 de Março em Torre de Moncorvo que contou com a presença de 176 atletas em representação de 9 clubes. Da parte do GCVR competiram: Beatriz Igrejas, Maria Braz, César Carneiro, Pedro Conceição, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes, Gonçalo Ferreira, Francisco Igrejas, Gonçalo Igrejas, Herman Kovalchuk, Diogo Oliveira, Eduardo Oliveira, Hugo Pinheiro, Maria Pinheiro, Duarte Pinto, Francisco Pires, Laura Pires, Lucas Ribeiro, Maria Ribeiro, Leonor Silva, Rodrigo Silva, Eduardo Yakubenko. Os jovens nadadores do GCVR demonstraram bons níveis técnicos e um excelente espírito de equipa que resultaram na conquista de 45 pódios (14 de primeiro lugar, 16 de segundo e 15 de terceiro) e 76 recordes pessoais que são a prova da evolução muito positiva destes jovens no seio da escola de natação do clube. Neste torneio foi ainda possível verificar a estreia de alguns atletas ao nível da competição que, juntamente com os restantes colegas de equipa, deixaram perspectivas muito positivas para o futuro e que, certamente, irão continuar a trazer mais e melhores resultados de destaque para o clube.

