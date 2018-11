O Ginásio Clube Vila Real participou no Torneio Nadador Completo / Torneio de Fundo realizado na Piscina Municipal da Guarda nos dias 17 e 18 de Novembro, sendo que da parte do GCVR competiram oito atletas: Miguel Carvalho (Cadetes), José Pedro Nunes, Francisco Morais, António Teixeira, Herman Kovalchuk, Rodrigo Silva e Hugo Pinheiro (Infantis) e Francisco Afonso (Juvenis). A uma semana dos Campeonatos Regionais de Inverno, os atletas do GCVR apresentaram-se em boa forma registando 18 recordes pessoais, 13 pódios (cinco de primeiro, quatro de segundo e quatro de terceiro lugar) e três medalhados na classificação final. No Torneio Nadador Completo, a registar: José Pedro Nunes foi o vencedor em Infantis A com um total de 1497 pontos, com António Teixeira em segundo lugar com 1449 pontos. No Torneio de Fundo, Francisco Afonso venceu a categoria de Juvenis A com 915 pontos. Ao nível dos pódios, a destacar: em Infantis A, José Pedro Nunes com 5 pódios (2 de primeiro lugar, 1 de segundo e 2 de terceiro), António Teixeira com 4 pódios (1 de primeiro lugar, 2 de segundo e 1 de terceiro) e Francisco Morais com um segundo lugar; em Juvenis A, Francisco Afonso com dois primeiros lugares; em Infantis B, Hugo Pinheiro com um terceiro lugar assim como Rodrigo Silva. Miguel Carvalho, em Cadetes, esteve igualmente em bom plano ao registar recordes pessoais em todas as provas.

Numa competição que foi realizada em conjunto com a Associação de Natação do Interior Centro, foi uma oportunidade para os atletas do GCVR competirem fora de portas e assim dar mais um salto na sua evolução.

