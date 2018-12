O Ginásio Clube Vila Real participou com três atletas no Torneio Zonal de Juvenis, competição realizada em Braga entre 14 e 16 de dezembro que contou com a presença de 233 atletas em representação de 43 clubes. A equipa do GCVR, constituída por Carolina Eira, Fábio Sousa e Francisco Afonso, apresentou-se em excelente forma ao conquistar duas medalhas (um primeiro e um segundo lugar), um recorde regional juvenil A, quatro recordes pessoais e um total de quatro classificações no top-10.

Francisco Afonso, na categoria Juvenil A, foi o principal destaque ao se sagrar Campeão Zonal na prova de 200 metros Bruços com a marca de 2.30.23 que constitui novo recorde regional Juvenil A, enquanto que na prova de 100 Bruços foi 3º classificado com o tempo de 1.09.01, sendo de registar que ambas as marcas constituem mínimos para os Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos. Francisco Afonso foi ainda 9º nos 200 Estilos com o recorde pessoal de 2.19.25 e 14º nos 400 Estilos com 5.08.10. Em Juvenis B, a destacar o excelente 8º lugar de Carolina Eira nos 100 Costas com o recorde pessoal de 1.13.73 e ainda o 16º lugar nos 100 Livres com a marca de 1.06.95. Igualmente em Juvenis B, Fábio Sousa foi 21º nos 100 Livres com o tempo de 59.65 que constitui novo recorde pessoal.

Depois de uma excelente participação no Nacional de Clubes da 2ª Divisão, o GCVR volta a representar da melhor forma Vila Real e Trás-os-Montes numa importante competição nacional, agora no escalão de Juvenis, e somando mais duas medalhas tal como na época passada.

Luís Pinto

Deixe o seu Comentário

Comentário