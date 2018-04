Natação: Ana Margarida Guedes com exibição positiva em Málaga

A atleta Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube Vila Real (GCVR), participou no XIX Campeonato de España – “Open” de Natación que se realizou em Málaga entre 7 e 11 de Abril.

A nadadora vila-realense participou em quatro provas individuais, começando pelos 50 metros Costas onde foi 31ª classificada nas eliminatórias com o tempo de 31.64.

Na manhã do dia seguinte, Ana Guedes foi 26ª nos 50 Livres e ainda 14ª nos 100 Costas com o tempo de 1.05.46 garantindo a presença na semi-final da prova, que se realizou da parte da tarde, onde a atleta do GCVR foi 15ª classificada com o tempo de 1.05.22 e garantindo, desta forma, a presença na final B da prova.

No último dia de competição, Ana Guedes nadou de forma excelente os 50 Mariposa que lhe deu o 3º lugar das eliminatórias e terminou a sua participação nestes Campeonatos com a presença na final B dos 100 Costas onde foi 16ª classificada com o tempo de 1.05.46.

Ana Margarida Guedes esteve assim em bom nível em mais competição internacional, merecendo desde já a convocatória para uma Concentração da Federação Portuguesa de Natação a realizar no dia 21 de Abril.