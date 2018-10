A Fundação da Casa de Mateus comemora a influência do arquitecto italiano Nicolau Nasoni, associado à construção da Casa de Mateus e também responsável pelo complexo dos Clérigos do Porto, entre outras obras importantes no Norte de Portugal, por meio de três eventos: o Ciclo de Conversas sobre Arte Ciência e Cultura, com o tema «Arquitectura e Música de Influência Italiana na Península Ibérica Setecentista»; o Concerto «Maestri e discepoli – De Nápoles a Lisboa: David Perez e António Leal Moreira»; e o Seminário «Nasoni, Mateus e a Música de seu tempo».

O primeiro dos eventos, o Ciclo de Conversas sobre Arte Ciência e Cultura, subordinado ao tema «Arquitectura e Música de Influência Italiana na Península Ibérica Setecentista», terá lugar no dia 20 de Outubro, às 15:00 e contará com as presenças do Arquitecto João Cabeleira e do Musicólogo Ricardo Bernardes.

A entrada é livre, com uma lotação limitada, pelo que se sugere inscrição prévia através do email: cultura@casademateus.pt

No mesmo dia, às 21:30, ocorrerá o Concerto «Maestri e discepoli – De Nápoles a Lisboa: David Perez e António Leal Moreira», com a soprano Sara Braga, o contratenor Arthur Filemon e a Orquestra Barroca de Mateus, sob a direcção musical de Ricardo Bernardes. Este concerto irá destacar a obra de António Leal Moreira (1758 – 1830), importante compositor e um dos compositores portugueses cuja música sofreu claras influências napolitanas. Este concerto está integrado na temática dos reportórios luso-brasileiros contextualizados nas actividades da ópera em Portugal no séc. XVIII, bem como da Ópera de São Paulo, criada em 1767 por D. Luís António de Sousa Botelho Mourão, o 4º Morgado de Mateus e Capitão da Província de S. Paulo.

O valor de entrada para o Concerto é de 10,00 € e pode ser pago no dia do evento. Os lugares são limitados, pelo que se sugere a inscrição através do e-mail: cultura@casademateus.pt

No dia 21 de Outubro, das 10:00 às 18:00, realizar-se-á o Seminário «Nasoni, Mateus e a Música de seu tempo», que pretende ser um momento de troca e reflexão de ideias e que cruzará as áreas disciplinares da Música, Arquitectura, História da Música e História da Arte, incidindo particularmente na questão da Música e do espaço barroco em torno da figura de Nicolau Nasoni e do legado de Mateus. Como resultado das reflexões deste encontro, resultará um livro a ser editado.