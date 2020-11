“Não deite tudo por água abaixo”: Águas do Norte com campanha de sensibilização ambiental

No dia em que se Comemora o Dia Mundial do Saneamento Básico (19 de novembro), a Águas do Norte vai lançar a Campanha “Não deite tudo por água abaixo”, junto dos oito Municípios que constituem o Sistema de Águas da Região do Noroeste.

Para comemorar este dia, que lembra o facto de o abastecimento de água e o saneamento básico se constituírem como direitos fundamentais de toda a população, contribuindo de forma decisiva para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico e social, e que a privação destes serviços constitui uma ameaça à saúde, a Águas do Norte está a promover uma Campanha de Sensibilização Ambiental, sob o tema “Não deite tudo por água abaixo”.

Esta campanha tem por objetivo fundamental o de promover a sensibilização ambiental da população, destacando os problemas que o lixo que é lançado indevidamente para o esgoto provoca nos respetivos sistemas de recolha e de tratamento de águas residuais, comprometendo não só o funcionamento dos mesmos, como também a proteção ambiental e a saúde pública. A AdNorte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, que integra o Município de Mondim de Basto, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas