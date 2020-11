“Nadir, E Tudo”, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) apresenta, no próximo sábado, dia 7 de novembro, com início às 15h30 e término às 18h00, o acontecimento artístico “Nadir, E Tudo”, concebido, a convite do MACNA, por António Quadros Ferreira, curador da exposição “Nadir, Subjectum”, atualmente patente no museu.

A sessão terá início com uma visita orientada à exposição pelo seu autor, que irá contextualizar as obras expostas e apresentar o fio condutor que procurou estabelecer com a montagem das obras de Nadir Afonso que cobrem um largo espectro cronológico da sua produção artística.

Após a visita, seguir-se-á um momento de arte oratória, pelas 16h00, a decorrer no Auditório do MACNA, onde, António Quadros Ferreira, abre uma narrativa plural, demonstrando que a integração de Nadir Afonso nas artes da Escola do Porto lhe terá permitido a construção e testemunho de um pensamento total, simultaneamente renascentista e moderno, nos séculos XX e XXI.

Para a exposição sobre a vida e obra do Mestre Nadir Afonso, António Quadros Ferreira será acompanhado dos autores: Albuquerque Mendes (Artista visual), Aníbal Ferreira (Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e Laura Afonso (Presidente da Fundação Nadir Afonso), que irão contribuir com as suas perspetivas artísticas.

A participação na sessão “Nadir, E Tudo” está sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário em vigor, e lotação limitada segundo as diretrizes vigentes da DGS.

As inscrições podem ser realizadas via email- mac.nadirafonso@chaves.pt, ou por contacto telefónico – 276 009 137