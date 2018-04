Museu Nadir Afonso recebe nova exposição de arte contemporânea

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) acolhe, no próximo dia 19 de abril, uma nova exposição, intitulada “Mesa dos Sonhos: duas coleções de arte contemporânea“, a qual reúne cerca de 30 obras da Coleção de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Embora as duas coleções tenham perfis e dimensões diferentes, aproximam-se e complementam-se exemplarmente: a Coleção da FLAD tem um acervo de desenho considerável de artistas portugueses, que a Coleção de Serralves, muito rica no mesmo período (anos 1960 – 2000), vem contextualizar internacionalmente. Através do diálogo entre as duas coleções, o espetador é convocado para uma pluralidade de universos e de questões estéticas, políticas e poéticas.

“Mesa dos sonhos” não pretende fixar-se num único meio de expressão artística, mas sim estabelecer diálogos e confrontos entre diferentes modos de produção e de pensamento.