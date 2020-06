Museu Nadir Afonso recebe exposição “Paula Rego. O grito da Imaginação”

Visitas guiadas gratuitas abertas à população dia 9 de julho com agendamento prévio

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) inaugura, no próximo dia 8 de julho, Dia da Cidade e do Município, a exposição monográfica “Paula Rego. O grito da Imaginação”, comissariada por Marta Moreira de Almeida, e que estará patente ao público até dia 18 de outubro.

Esta exposição, organizada no âmbito da cooperação entre o Município de Chaves e a Fundação Serralves, tem como ponto de partida o núcleo de obras de Paula Rego na Coleção de Serralves, realizadas entre 1975 e 2004, e que são representativas de várias fases de produção da artista que definiu um novo paradigma na pintura portuguesa contemporânea.

Sediado no cruzamento de memórias pessoais com múltiplas referências da tradição pictórica e literária internacionais, o trabalho de Paula Rego caracteriza-se por uma obsessiva abordagem aos aspetos mais sombrios, profundos e ambíguos das relações humanas e das articulações entre o indivíduo e o coletivo. A pintora explora desassombradamente temas como o poder e a obediência, a dor física e psicológica, a vergonha e o orgulho, a violência, a solidão e a sociabilidade.

Tendo em conta as diretrizes da DGS e de forma a evitar aglomerados de pessoas, o ato inaugural não será aberto ao público em geral, pelo que no dia 9 de julho, a exposição de Paula Rego será expandida com uma “maratona” de visitas gratuitas, livres ou guiadas, mediante marcação prévia. As visitas estão programadas de 30 em 30 minutos, e poderão ser agendadas das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30, com lotação máxima de 10 visitantes por grupo.

Inscrições obrigatórias até ao dia 8 de julho por e-mail: mac.nadirafonso@chaves.pt ou por telefone para 276 009 137.

De referir que durante o processo de montagem desta exposição, o MACNA terá uma redução de 50% no seu tarifário, de 30 de junho a 8 de julho, estando visitável ao público a exposição “Nadir, Subjectum”.