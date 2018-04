Museu Nadir Afonso inaugura exposição de arte contemporânea “Mesa de Sonhos”

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) inaugurou dia 19 de abril, a exposição intitulada “Mesa dos Sonhos: duas coleções de arte contemporânea”, que reúne cerca de 30 obras da Coleção de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Manuel Ferreira da Silva e o Diretor do Museu de Serralves, João Ribas.

O autarca, Nuno Vaz, destacou as circunstâncias excecionais de promoção de um equipamento que alia a obra arquitetónica de Siza Vieira, tendo como patrono o mestre Nadir Afonso.

A exposição “Mesa dos sonhos: Duas coleções de arte contemporânea” com curadoria de João Silvério, integra obras de vários artistas nacionais e estrangeiros que permitem colocar a arte portuguesa num contexto internacional e a arte internacional em contexto nacional.

Através do diálogo entre as duas Coleções, o espectador é convocado para uma pluralidade de universos e de questões estéticas, políticas e poéticas. As obras que integram esta itinerância incluem diferentes meios de expressão plástica e visual, como a escultura, pintura, desenho e instalação, não pretendendo fixar-se num único meio de expressão artística, mas estabelecer diálogos e confrontos entre diferentes modos de produção e de pensamento.

A mostra patente ao público até dia 14 de outubro, faz parte do intenso programa de exposições itinerantes que a Fundação de Serralves desenvolve, permitindo assim o alargamento da rede de acesso das populações à arte e à cultura.