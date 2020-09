Museu do Douro participa nas Jornadas Europeias do Património 2020

Nos dias 25, 26 e 27 de setembro o Museu do Douro irá participar nas Jornadas Europeias do Património 2020, com o tema Património e Educação.

São três as atividades promovidas nos dias 25, 26 e 27 de setembro: no primeiro dia decorrerá um percurso ferroviário e pedestre desde o Peso da Régua até Freixo de Numão, sob orientação de um guia do Museu do Douro juntamente com um guia do Museu da Casa Grande.

Nos dias 26 e 27 haverá uma visita guiada à exposição permanente “Douro – Matéria & Espírito”, no Museu do Douro e realizar-se-á a Oficina Pedagógica – Uma Fotografia e Uma História para participar com recolha em vídeo de histórias singulares, de vozes e rostos singulares contadas a partir de uma fotografia. O registo deverá ter cerca de 3 minutos a iniciar com a apresentação da pessoa.

Estas Jornadas são direcionadas para o público em geral e gratuitas, à exceção da atividade De linha a caminho… – Percurso ferroviário e pedestre, com um custo de 17€. Devido à lotação de pessoas, é necessário efetuar uma marcação prévia.

O tema escolhido para este ano tem como objetivo mostrar a importância do papel do património na educação e para o papel da educação no património, para a riqueza e para a complexidade desta relação – na literatura, nas artes, nos monumentos, na dança, no teatro, na paisagem, nos jogos, nos museus, na fotografia, nos sítios arqueológicos ou na música, entre muitos outros.