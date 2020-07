Museu do Douro com visitas guiadas gratuitas

Aos fins de semana, durante este mês de julho, as visitas guiadas no Museu do Douro são gratuitas. Esta oferta do Museu acontece em dois momentos do dia, às 10h30 e às 15h, para um número máximo de 15 pessoas, com reserva prévia. No final da visita, o Museu do Douro oferece aos visitantes um cálice de Vinho do Porto.

Desde que o museu reabriu ao público a 18 de maio, após o encerramento devido à pandemia de Covid-19, o público que visita o Museu é maioritariamente português, na ordem dos 90%, e é constituído essencialmente por famílias. No ano passado, a realidade era bem diferente: a maior parte dos visitantes chegava ao Museu em grupo organizados, através de agências de viagens e operadores turísticos, sendo que a percentagem de estrangeiros rondava os 40%.

O Museu do Douro, situado no Peso da Régua, foi o primeiro museu de território a ser criado em Portugal e para além das exposições temporárias e itinerantes, tem patente a exposição permanente “Douro: Matéria e Espírito” que foi concebida como uma síntese temporal e geográfica da Região Demarcada do Douro, estruturada como a grande porta de entrada no Douro.