A loja do Museu do Douro vai associar-se à iniciativa “Black Friday” que acontece esta sexta-feira, dia 23 de novembro, em vários países do mundo, e que proporciona ao público descontos apelativos nos preços praticados em diferentes artigos.

A loja do Museu do Douro disponibiliza produtos maioritariamente representativos da região do Douro, tais como vinhos, cerâmicas, livros de autores durienses e transmontanos, guias turísticos, serigrafias, pinturas a óleo de Armanda Passos, José Emídio, Gracinda Marques e outros nomes da pintura contemporânea, objetos feitos com matérias primas locais eco sustentáveis, e joalharia de autor inspirada nas marcas identitárias durienses.

A loja está localizada nas instalações do Museu do Douro mas está também disponível online em www.loja.museudodouro.pt

A 20 de dezembro, faz 10 anos que a sede do Museu, no Peso da Régua, foi inaugurada, resultado da reabilitação de um dos edifícios mais emblemáticos da história da Região Demarcada do Douro do século XVIII, a Casa da Companhia.

