No domingo passado, o Museu do Douro apresentou, publicamente, um novo circuito de visita “O outro lado do Museu”, um circuito que permitirá visitar a sala de restauro e estabelecer contacto com as pessoas da área que lá trabalham.

O novo circuito consiste num corredor onde é possível observar os diversos processos de restauro, no qual as pessoas poderão entrar em contacto com os profissionais de forma a verem o que o museu faz: “as pessoas que nos visitam não sabem que temos um arquivo, uma ala de expurgo, uma conservação e restauro, uma área de investigação, que é quase um laboratório onde as coisas são olhadas e tratadas de uma forma diferente e à lupa, ao pormenor. Por isso, este corredor permite interagir com as pessoas que trabalham no museu, nessas áreas, e permite divulgar esta parte do museu que não era conhecida”, explicou o diretor do museu, Fernando Seara, acrescentando que este novo circuito “é um reconhecimento às pessoas que trabalham no museu, nessas áreas”.

CR

