Museu do Douro: a história da Fotografia com José Pessoa

Dia 24 de fevereiro decorrerá, pelas 10h30, a 3ª Sessão do Curso de História da Fotografia e Identificação de Processos Fotográficos, um evento online dirigido por José Pessoa e organizado pelo Museu do Douro.

O tema da sessão é «Uma nova arte, uma nova perceção da realidade» e serão abordados vários assuntos: o nu fotográfico na estética e na ética da sociedade burguesa; Nadar, Carjat, os irmãos Bisson e muitos outros; Emerson, Stieglitz e a maturidade e a solução da fotografia como forma de arte; os irmãos Lumière e o início da industrialização.



O formador, José Pessoa, é especialista em fotografia documental, com longa carreira nos museus nacionais e no desenvolvimento da fotografia documental no inventário das coleções portuguesas. O curso tem como objetivos a divulgação da História da Fotografia junto do público especializado dos museus, arquivos e bibliotecas, bem como interessados pela fotografia. O Curso de História da Fotografia e Identificação de Processos Fotográficos terá outras sessões ao longo do ano.



A inscrição deve ser feita através do link que serve igualmente para acesso à sessão no dia 24 de fevereiro.



Recorde-se que acesso à sessão necessita de inscrição prévia, dado que o número de participantes é limitado e as participações serão atribuídas seguindo a ordem de submissão das inscrições.