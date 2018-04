Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso recebe prémio de “Melhor Empreendimento do Ano 2018”

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em Chaves, recebeu o prémio de ‘Melhor Empreendimento do Ano 2018’. O galardão foi atribuído na Gala do Prémio Nacional do Imobiliário 2018, organizada anualmente pela Revista Magazine Imobiliário, que decorreu na passada terça-feira, dia 03 de abril, no Vila Galé Cascais Hotel. O MACNA venceu também o prémio na categoria de Equipamentos Coletivos.

Recorde-se que o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso foi inaugurado em julho de 2016, um equipamento projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, que reúne o espólio do artista flaviense Nadir Afonso.