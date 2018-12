Perto de três centenas de alunos do 4º ano de escolaridade, de todas as escolas públicas do 1º ciclo do concelho, assistiram a um espetáculo relacionado com a temática do ambiente, como forma de promover a preservação da natureza e a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos.

“O Planeta Limpo do Filipe Pinto” deu nome à ação, que teve lugar no auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Organizada pelo Município de Chaves e Iberdrola, a iniciativa pretendeu sensibilizar as crianças para a adoção de comportamentos mais responsáveis do ponto de vista da proteção do meio ambiente. A ação contou com a presença deFilipe Pinto, o jovem músico vencedor de uma das edições do programa Ídolos, que fez a apresentação do seu livro, seguindo-se uma atuação musical, bem como uma sessão de autógrafos. O livro “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” tem a chancela “LER +” do Plano Nacional de Leitura 2027, no tema “Ciências e Tecnologias”.

A Iberdrola viu nesta ação, promovida em conjunto com a autarquia, a possibilidade de transmitir aos mais novos a importância de preservar o meio ambiente e contribuir para um futuro mais verde. A Iberdrola associou-se, ainda, a este espetáculo pelo fato de combinar ambiente, música e leitura.

Recorde-se que Chaves é um dos sete municípios ligados ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

