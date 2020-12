Museu da Vila Velha reabre ao público a 4 de janeiro de 2021

Após duas tentativas para a fundação de Vila Real no atual local denominado de Vila Velha – de D. Sancho II e D. Afonso III, respetivamente – foi D. Dinis que alcançou esse feito. A 4 de janeiro de 1289 D. Dinis passou a carta de foro a Vila Real. Nessa época Vila Real nasceu intramuros, com as “Portas da Vila” direcionadas para a atual Avenida Carvalho Araújo. Como sinais dessa época temos ainda vestígios da antiga muralha, a Igreja de São Dinis e a Capela de São Brás (anexa à igreja) – ambas localizadas no interior do Cemitério de São Dinis.

Neste dia carregado de história e simbologia – 4 de janeiro, irá reabrir ao público em 2021 o Museu da Vila Velha que, ao longo do ano de 2020, esteve encerrado para obras.

Teremos também neste dia um técnico disponível para fazer a visita guiada à exposição “Vila Velha – Novas Memórias” e à Vila Velha, a quem tenha interesse em saber mais pormenores da história da fundação da nossa cidade e da sua evolução até aos dias de hoje.