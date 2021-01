Museu da Vila Velha dinamizou atelier “Pequenos Oleiros”

No âmbito do Serviço Educativo, na vertente “O Museu vai à Escola”, o Museu da Vila Velha levou o atelier “Pequenos Oleiros” no ano letivo 2020/2021 a três escolas, cumprindo todas as diretrizes de segurança da DGS.

“Temos a agenda completa até junho que, por agora, fica suspensa devido ao encerramento das escolas, como medida de contenção da propagação da COVID-19. Reajustamos a nossa programação e aguardamos por melhores dias”, informou o Museu.

Neste atelier, as crianças podem ver todo o processo da louça preta de Bisalhães, desde o barro até à venda, pelo testemunho em vídeo do oleiro Cesário Martins e família. No final, assistem a uma demonstração in loco do oleiro Miguel Fontes.

Este Atelier idealizado e executado pelos serviços do Museu da Vila Velha decorre há já mais de uma década, de forma ininterrupta, na sua vertente “O Museu vai à Escola” ou nas instalações do próprio Museu.

Centenas de sessões já foram realizadas, tendo chegado a milhares de crianças do concelho de Vila Real, maioritariamente do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo.

Fica, aqui, um pequeno vídeo com alguns dos momentos destas últimas sessões.