Museu da Vila Velha acolheu apresentação da “Youth Academy”

No passado dia 14 de novembro de 2019, pelas 15h, no Museu da Vila Velha, decorreu a Sessão de Apresentação Pública da “Youth Academy”, bem como a Tomada de Posse dos seus Órgãos Socais para o triénio 2019-2022, presidida por Fatima Mouriz, Secretária da Mesa da Assembleia Municipal e pelo Vice-Presidente da Assembleia Geral, João Moreira. Tomaram posse: Duarte Mairos, Hugo Moreira, João Fernandes, Carlos Miguel Matos, João Moreira, Beatriz Aguiar, Gonçalo Fernandes, Alex Ramos, Pedro Miguel Pinto e Mariana Santos.

A “Youth Academy” é uma associação constituída por jovens e feita para eles, pretendendo trazer para a cidade de Vila Real uma maior conscientização da população, tendo em foco os jovens, bem como promover a cidadania destes. Além disto, a “Youth Academy” pretende proporcionar um maior contacto com diversas personalidades de diferentes áreas relevantes do nosso país.

“A Youth Academy, com o lema verdadeiramente Jovem, Livre, e independente, uma associação abrangente, que proporcionará uma diversidade de escolha, formada por e para jovens, com o principal objetivo de promover uma relação de proximidade entre as mais relevantes figuras do panorama cultural e político português e internacional, e os nossos associados”, explicou João Moreira, Vice-presidente da Assembleia Geral.

Assim, esta associação tenciona motivar a participação ativa dos jovens na sociedade, e, ainda, criar um leque de atividades juvenis, proporcionando-lhes novas oportunidades, visto que nesta região a oferta é escassa e não atende aos interesses atuais destes.

Nesta cerimónia, estiveram presentes inúmeras pessoas e instituições, destacando a Câmara Municipal de Vila Real, a Assembleia Municipal de Vila Real, a Freguesia e Diocese de Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o Internacional Club of Portugal, a UTAD Solutions Consulting, entre tantos outros que se fizeram representar.

Ainda durante a Apresentação Pública do projeto foram nomeadas algumas parcerias já estabelecidas, como é o caso da Câmara Municipal de Vila Real, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e da UFM. Além disso, foi frisado o grande evento que a associação planeia colocar em prática em 2020, designado por “Interior Summit”, contando com uma panóplia de convidados das mais diversificadas áreas, durante dois dias, e que promete fazer de Vila Real “um local de paragem e não de passagem”.