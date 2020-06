Murça vai apoiar micro e pequenas empresas

A Câmara Municipal de Murça, anunciou esta segunda-feira, através de um comunicado, que vai conceder um apoio financeiro de 500 euros às micro e pequenas empresas com espaço de atendimento ao público no concelho por forma a “mitigar os efeitos nefastos causados na economia local na sequência da pandemia provocada pelo novo coronavírus e as consequentes medidas de confinamento”. De recordar que esta medida possui uma dotação financeira de 100 mil euros.

De recordar que, desde o mês março, altura em que foi classificado este vírus, como uma pandemia, a autarquia tem vindo a “adotar inúmeras medidas” de apoio às instituições de saúde, de solidariedade, de segurança e proteção. “De forma coordenada e limitada às medidas impostas pela DGS, os serviços municipais também estiveram sempre disponíveis para assegurar as necessidades mais prementes dos munícipes, nesta altura de emergência”.

Tendo em conta o atual momento, de progressivo desconfinamento, e consequente abertura dos espaços comerciais, entendeu o executivo municipal ser esta a altura de prestar auxílio aos proprietários de todos os espaços comerciais abertos ao público do Concelho de Murça.

Esta medida excecional de apoio monetário, visa ajudar a aquisição de equipamento de proteção individual e de materiais e produtos de desinfeção, para adaptar os locais de atendimento ao publico mais seguros, evitando também o contágio e ou disseminação da Covid-19.

Em comunicado, o município murcense frisa que estabeleceu uma dotação de “cem mil euros para distribuir pelas micro e pequenas empresas do concelho, segundo normas e regras previamente definidas, limitando um valor máximo de quinhentos euros por cada”.