Murça tem espaço de vacinação contra Covid-19

A partir de amanhã, dia 23 de fevereiro, a população residente no Concelho de Murça já terá disponível um espaço dedicado à vacinação de defesa contra a Covid-19.

O Executivo Municipal defende a existência de um centro de vacinação local, para evitar que as pessoas, especialmente as mais idosas e vulneráveis, tenham que se deslocar para receber a vacina.

A Autarquia de Murça disponibiliza e equipa as instalações do Pavilhão Desportivo Municipal, oferecendo todas as condições necessárias, assim como assegura também o acompanhamento médico. Todas as condições foram avaliadas e validadas pelo ACES Marão e Douro Norte, que afetará também os seus próprios meios.

Desta forma é possível disponibilizar este serviço de proximidade à população do Concelho de Murça, já a partir da próxima semana.