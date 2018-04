Murça recebe antestreia do filme “Soldado Milhões”

A antestreia nacional do filme “Soldado Milhões”, realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa, será no próximo dia 10 de Abril no auditório do Centro de Cultura de Murça, às 21 horas.

O filme protagonizado por Miguel Borges, João Arrais, Carminho Coelho, Isac Graça entre outros, é baseado em factos reais e retrata a história do soldado Milhões, o herói da primeira Grande Guerra mundial.

O realizador Gonçalo Galvão Teles e o ator Isac Graça estarão presentes nesta que é a primeira apresentação pública. Evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Murça e está inserido na programação das celebrações dos “100 anos da 1ª Grande Guerra Mundial – Batalha de La Lys”.