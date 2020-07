Murça realiza 2ª edição do programa “Floresta Eco-Geração Murça”

A Câmara Municipal de Murça, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, realiza, até ao final do verão de 2020, a segunda edição do programa “Floresta Eco-Geração Murça”, no âmbito do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

Esta iniciativa é dirigida aos jovens do Concelho com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, centrando a sua atividade na consciencialização para a preservação e valorização dos diferentes elementos ambientais que caraterizam e distinguem não só o Município de Murça mas também a região.

Nesse sentido, os participantes poderão realizar ações de sensibilização da população para a biodiversidade existente no território, prestar auxílio aos vários agentes no âmbito da prevenção de fogos florestais e catástrofes ambientais, promover o património turístico natural do Concelho e, também, apresentar soluções para diferentes problemas ambientais que são transversais ao país e ao mundo.

A importância da natureza no Município de Murça reveste esta iniciativa de enorme relevância, considerando os seus aspetos únicos, que lhe são indissociáveis e, similarmente, tendo em conta a diversidade das áreas de formação dos voluntários, o que permite com que as soluções e projetos apresentados incluam conhecimentos de origens distintas. De salientar, por fim, que o “Floresta Eco-Geração Murça” segue todas as normas e diretrizes da DGS em âmbito de Covid-19, sendo ainda veículo de sensibilização a este nível.