Murça: oito turmas em isolamento devido a casos confirmados de Covid-19

Um surto no Agrupamento de Escolas de Murça já levou ao isolamento de oito turmas, sete das quais no Centro Escolar da sede de concelho. Ao todo, estão infetados com o novo Coronavírus 16 alunos e quatro professores.

Segundo o boletim epidemiológico, publicado pela autarquia, há neste momento 32 casos ativos de doença por Covid- 19. Desde o início da pandemia foram registados 75 casos. Há, ainda, cinco óbitos a lamentar e 200 pessoas estão, atualmente, a cumprir isolamento.

Neste concelho, a autarquia local, escola e associação de pais pedem o encerramento da escola durante 15 dias, para conter o surto.

Entretanto, os colaboradores da Câmara Municipal continuam a executar ações de desinfeção em espaços públicos, como por exemplo no Centro de Saúde ou nas escolas, mas também em aldeias e lugares do concelho de Murça.