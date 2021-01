Murça lidera o ranking de fundos aprovados por habitante por concelho

O Concelho de Murça, tendo em conta a análise comparativa por habitante, foi quem conseguiu captar mais fundos da Politica de Coesão de toda a região norte de Portugal, através dos diferentes mecanismos de apoio ao desenvolvimento local, enquadrados no Programa “Portugal 2020”.

O valor do fundo aprovado por cada habitante do Concelho de Murça, 1.834€, é quase seis vezes superior ao da média do fundo aprovado por habitante para a região norte.

Estes dados constam da publicação oficial da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), de dezembro de 2020, na qual o Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Norte, analisam e comparam os resultados dos fundos disponibilizados pelos diferentes programas de apoio aos investimentos dos municípios. Este Organismo salienta os valores observados nos concelhos de baixa densidade, tomando por base a intensidade dos fundos aprovados para operações da esfera municipal, e coloca mesmo em plano de destaque o Município de Murça pelos resultados alcançados, justificando-os, para além de outros factores, pelo “grau de maturidade dos projectos” que apresentou, e pela sua “capacidade financeira para assegurar a contrapartida” do valor total do investimento.

Este documento mostra a capacidade que o Município de Murça tem na captação de apoio financeiro através dos três fundos da Politica de Coesão e dos cinco programas do “Portugal 2020” disponíveis.

Os resultados alcançados são consequência do planeamento e estratégia delineada pelo executivo municipal, nas suas prioridades de investimento, na selecção criteriosa e cirúrgica das intervenções sujeitas a candidaturas e na competência evidenciada na preparação dos projetos de candidatura, respeitando prazos e obedecendo a todos os critérios de elegibilidade.

Estes resultados seriam outros se não houvesse já, uma efectiva consolidação financeira por parte da Câmara Municipal de Murça, que inviabilizava o acesso a grande parte das candidaturas.

Estes factores foram determinantes para o sucesso da aprovação das candidaturas e do acesso aos fundos que serão canalizados para o Concelho de Murça, mediante os diversos programas que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial.