Murça: investimento de 2,8 milhões para requalificação da escola e envolvente

Arrancaram as obras de beneficiação e recuperação da Escola EB2/3 e Secundária de Murça. É um projeto do Município de Murça com o objetivo de melhorar todas as infraestruturas, condições à prática letiva e de conforto para todos os alunos do concelho.

É um investimento global de dois milhões e oitocentos mil euros. O projeto de remodelação incide sobre todos os equipamentos, desde as salas de aula, os laboratórios, o pavilhão gimnodesportivo, o polivalente, a cozinha e o refeitório, entre outros espaços.

A demolição e substituição das placas de fibrocimento na cobertura dos edifícios, vai finalmente, ser contemplada nesta empreitada, e realizar-se-á em toda a escola. Este ponto do projeto representa uma vitória da política ambiental do atual executivo, cuja sua ação tornou possível que esta medida, que não era contemplada devidamente no projeto do anterior executivo, seja agora possível, a par de outras intervenções que também agora estão garantidas.

As condições de acessibilidade e circulação serão alteradas, preconizando a criação de condições estruturais que permitirão um melhor fluxo, efetuando-se igualmente, obras de melhoramento acústico dos espaços.

Para além das intervenções ao nível da cobertura, que incluem um novo revestimento térmico, o ginásio sofrerá uma intervenção profunda. O espaço de balneários será ampliado e reformulado, serão também melhoradas, as redes de eletricidade, de comunicação e de esgoto, e por fim, será substituído todo o piso interior do pavilhão.

O atual espaço de refeições irá ser alvo de uma reformulação e melhoria substancial de condições e de equipamentos. A cozinha irá expandir-se, passando a incluir balneários para os funcionários e novas instalações sanitárias.

Destaca-se ainda a profunda alteração dos acessos exteriores, com a criação de uma nova portaria no lado nascente do edifício, que facilitará a circulação dos alunos de e para o pólo de transportes públicos, situado no Interface Urbano de Murça, também em fase de construção.

Para além das enormes implicações que terá a nível educativo, com a melhoria das condições de aprendizagem, não devem ser subestimadas as vantagens sociais, ambientais, segurança e conforto, de um espaço que acolhe, diariamente, alunos, professores e colaboradores.

Este espaço será sem dúvida um importante pólo de inclusão e de dinamização educativa, fundamental para o desenvolvimento social e económico do Concelho de Murça.