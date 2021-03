Murça estabelece parceria de proteção à vítima com a APAV

A Câmara Municipal de Murça celebrou uma parceria de intervenção e resposta às vítimas com a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que contempla a implementação de uma equipa multidisciplinar de Apoio à Vitima (EMAV) no Concelho.

Esta iniciativa promove um melhor acesso aos inúmeros serviços da APAV, especializados em situações de intervenção junto às vítimas, através de uma maior proximidade com as comunidades, tendo como objetivo a prestação de serviços gratuitos, confidenciais e qualificados, de apoio emocional, jurídico, psicológico e prático, a vítimas de violência doméstica e de género. Sendo desta forma, ajustadas as soluções a cada contexto específico.

Com elementos com uma grande experiência em áreas distintas, como a psicologia ou o direito, a EMAV (Equipa Móvel de Apoio à Vítima) irá proporcionar às vítimas uma resposta multidimensional que pressupõe o fortalecimento e a intervenção junto dos grupos mais fragilizados, tendo em conta a complexidade das respostas a dar a esses desafios.



Além dos processos de análise e de intervenção, concretizados no atendimento a vítimas de crime, esta iniciativa inclui, de igual maneira, um enfoque na prevenção e sensibilização para as temáticas da violência, através da dinamização de ações junto da população em geral, da comunidade escolar e dos grupos mais vulneráveis.

A parceria com a APAV é mais uma medida de âmbito social da autarquia murcense, que vê nas suas políticas de proteção aos mais vulneráveis um dos vetores mais importantes para a melhoria das condições sociais e bem estar da população.