Murça: autarquia garante atividades educativas através do ensino à distância

A suspensão das atividades letivas empurrou, novamente, alunos e professores para as suas casas que, atualmente, se transformam em sala de aula e são o único local para transmitir às crianças e jovens ensinamento e conhecimentos das diferentes disciplinas, “online”.

Também as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC`S) estão a ser disponibilizadas, através da mesma aplicação, pela autarquia de Murça, que agilizou e organizou as aulas síncronas e assíncronas em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Murça. As Técnicas de Informação e Comunicação (TIC), a Atividade Física e o Ensino da Música, não ficam para trás.

Para além deste importante auxílio aos alunos do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do concelho, nesta altura de confinamento, o Município de Murça continua a desenvolver algumas iniciativas “online” para toda a população.

Os técnicos de desporto da autarquia, por exemplo, retomaram a promoção da prática de exercício físico, através dos conteúdos que preparam, em vários formatos, para idades diferentes, que vão sendo disponibilizados nas redes sociais do Município, com sessões específicas para serem realizadas no interior da nossa habitação.

“Hora do conto” é promovida à distância

Os momentos de animação sociocultural, que a autarquia disponibiliza através dos serviços da Biblioteca Municipal, acontecem também à distância. Os diversos episódios da “Hora do Conto”, realizados com o propósito de serem apresentados via internet, têm tido uma enorme aceitação, especialmente pelos mais novos, que de forma assídua, acompanham cada nova história, ou revendo a anterior, sempre que lhes apetece.

Esta é uma forma de incentivar a leitura, o gosto pelos livros, contando histórias, lengalengas e contos, apelando à participação e interação dos diferentes interlocutores, através de atividades de leitura ou de expressão plástica.

A última iniciativa, inserida nas atividades de promoção e animação do livro e da leitura destinado às famílias, a propósito do dia dos afetos, foi partilhado o conto “De que cor é um beijinho?”, pelos colaboradores da Biblioteca Municipal que desafiaram as crianças e as famílias a realizarem trabalhos manuais sobre a temática, utilizando preferencialmente materiais reciclados.

A Equipa Multidisciplinar de Combate ao Insucesso Escolar, em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas, é outra das ferramentas muito importantes para ultrapassar estas exigências, colocando no terreno as suas competências e métodos de acompanhamento, muito focados nas situações de maior vulnerabilidade.

Também, segundo a autarquia, a cedência de equipamentos informáticos e acesso à internet foram disponibilizados no passado recente e volta a acontecer agora, procurando incluir todos, neste tão difícil processo de aprendizagem e interação social, à distância.