Murça assinalou Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual

O Município de Murça, em parceria com a Delegação Local da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e com a Associação Bagos D’Ouro, aproveitaram a data, 18 de novembro, que assinala o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, para promoverem uma iniciativa de sensibilização da comunidade para este problema que interfere com os direitos da criança.

A violência e exploração sexual sobre menores, é um dos problemas sociais mais importantes da atualidade, em que os pais, educadores e decisores políticos tem um papel fundamental na proteção e defesa dos menores.

A abertura de uma discussão pública sobre este tema, alertando e consciencializando os intervenientes, permite que sejam denunciadas situações que de outra forma não o seriam, facilitando o desempenho das instituições e serviços sociais locais para que possam atuar de forma a resolver casos atuais e prevenir eventuais situações futuras.

A organização da iniciativa, preparou algum material informativo que foi divulgado pelos canais de comunicação da Autarquia, e ainda nesse dia, difundiu um pequeno vídeo, elaborado por jovens do Concelho de Murça, que aborda sobretudo a questão do cyberbulling e da exploração sexual de crianças e jovens através das redes sociais, apelando à denúncia destes atos e à sua prevenção através de uma maior educação sobre o assunto.