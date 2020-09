Murça assinala Dia Mundial do Turismo

No passado domino, dia 27 de setembro, o Município de Murça organizou um programa composto por actividades criativas para assinalar o dia mundial do turismo.

A Oficina Criativa de Turismo, além de possibilitar aos visitantes serem “guias” turísticos por um dia, proporcionou ainda, outras iniciativas bastantes estimulantes, sempre com intuito de dar “ferramentas” para melhor descobrir e conhecer o Concelho de Murça. Por exemplo o conceito “arca da avó”, onde cada objecto do seu interior, representa parte da cultura material e do imaginário deste concelho, ou a viagem pelas águas dos rios e suas margens através dos “olhos” de uma lontra!! Sim, é possível faze-lo de forma tridimensional com o equipamento de realidade virtual disponível.

Os participantes nesta aventura, puderam ainda assistir à visualização de filmes promocionais sobre o Concelho de Murça, das suas gentes, seus costumes, sobre a gastronomia, a doçaria conventual, o vinho, o azeite, os frutos secos e tudo aquilo que se valoriza como forma de se tornar diferente.

Ainda neste espaço, as experiências didáticas proporcionaram aos mais novos atividades de aprendizagem divertidas, como o puzzle em ecrã tátil ou o jogo no chão “à descoberta da Região do Vale do Tua”, desenvolvido em parceria com o PNRVT – Parque Natural Regional do Vale do Tua.

Apesar da fase pandémica que atravessamos, que alterou por completo o setor do turismo, conforme o conhecíamos, Murça tem conseguido atrair mais visitantes e turistas, tal como demonstram alguns dados, como por exemplo o registo da passagem pela Oficina Criativa de Turismo de Murça, espaço que é também Porta de Entrada do Parque Natural e Regional do Vale do Tua.

O trabalho feito pelo Município de Murça nesta área, é considerado positivo e revelador das decisões políticas deste executivo e das boas práticas da promoção do turismo local.”

As restrições na livre circulação de pessoas, não impediu verdadeiramente o Município de Murça de organizar um conjunto de iniciativas com vista a seduzir mais pessoas a visitarem o Concelho. As parcerias com agentes turísticos, a integração e divulgação conjunta com o PNRVT, os encontros com jornalistas e influencers da área do turismo ou a iniciativa que decorreu no domingo passado, são alguns dos exemplos.

De salientar ainda, a decisão deste executivo municipal, da mudança de local do Posto de Turismo, que ocorreu este ano, para um edifício maior, e melhor equipado para promover e para receber quem visita Murça e a Região. Assim como a construção de uma “área de serviço” ou parque de acolhimento para autocaravanas.

Duas medidas importantes para fomentar o crescimento do turismo.

Dois importantes projetos, com vista ao incremento do sector do turismo local, estão em fase avançada.

A ideia de recuperar a antiga casa do Soldado Milhões, transformando-a num centro interpretativo, vai definitivamente ser uma realidade. O plano passa por criar um local de memória e homenagem ao Herói Murcense, difundindo a sua vida e os seus feitos valorosos, assim como uma mostra permanente da história da Primeira Guerra Mundial. Este projeto prevê ainda um percurso pedestre que ligará a “Casa do Herói Milhões” à Vila de Murça.

O outro projeto turístico que se prevê iniciar ainda este ano, é o “Trilho do Fidalgo”, idealizado, uma boa parte, sobre caminhos e passadiços que levarão os visitantes a percorrer a beleza natural das margens do rio Tinhela, um curso de águas selvagens e de uma beleza ímpar.

Pretextos que vão acrescentar a vontade de conhecer o património e estabelecer o contacto com a gente e o comércio local de Murça. É uma interessante aposta no turismo de natureza e turismo cultural.