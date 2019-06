Murça assina protocolo de desenvolvimento desportivo

A Câmara Municipal de Murça assinou, na última terça-feira, um protocolo de colaboração com a Federação de Andebol de Portugal, que visa a promoção deste desporto no Concelho de Murça.

Esta iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Correia Lopes, do Vice Presidente da Federação de Andebol de Portugal, António Augusto Pinto Leite da Silva, do Vice Presidente da Câmara Municipal de Murça, António Luís Marques e, ainda, de dezenas de crianças do Concelho, que participavam em mais uma edição do FESTand, inserida no “Campo de Férias – Verão 2019”.

Mário Artur Lopes referiu-se precisamente a essa participação em eventos desportivos como “fator de desenvolvimento educativo dos mais jovens e processo de desenvolvimento ativo”, referindo ainda a importância “do esforço e união da comunidade em torno de atividades nas quais as crianças, de uma forma saudável e pedagógica, são o foco principal”.

As medidas adjacentes a este protocolo de desenvolvimento do Andebol no concelho de Murça permitirão que sejam concebidas condições para a formação dos mais jovens, e, similarmente, que se diligencie a capacitação de agentes desportivos com técnicas e conhecimentos que lhes possibilitarão promover um desporto em forte crescimento e importância em Portugal.