Murça aposta na divulgação do turismo

Um grupo de jornalistas de órgãos de comunicação social local e nacional, de bloggers e de influencers para a área do turismo, visitaram no passado domingo a Vila de Murça, com o propósito de ver, conhecer e experimentar para difundir e promover.

Esta visita, organizada em parceria com o Parque Natural e Regional do Vale do Tua, iniciou no espaço de acolhimento ao turista, localizado no parque urbano de Murça, equipamento moderno e com tecnologia disponível que permite uma viagem virtual pelo território e novas experiências para toda a família.

Em seguida um passeio guiado ao centro histórico da Vila de Murça, uma das mais antigas de Portugal, foi aproveitado para mostrar monumentos nacionalmente famosos e historicamente ricos, como a Porca de Murça, principal símbolo distintivo do Concelho, o edifício dos Paços do Concelho e o antigo mosteiro das Freiras Beneditinas, de onde, reza a história, é a origem das bem conhecidas queijadas e do toucinho do céu de Murça, receitas bem guardadas da doçaria conventual de enorme fama na gastronomia nacional.

Oportunidade ainda para “visitar” o monumento de uma das figuras históricas mais relevantes e mundialmente conhecido pelos seus feitos heróicos na Primeira Guerra Mundial, Aníbal Milhais, – o Herói Milhões. Motivo que despertou bastante interesse aos profissionais da comunicação presentes.

Este tipo de iniciativas permite aos participantes vivenciarem um conjunto de experiências, acumulando conteúdos suficientes para divulgar o território e os seus aspetos diferenciadores, através de meios e canais informativos específicos da área do turismo.