Murça apoia o ensino com cadernos de fichas

A Câmara Municipal de Murça vai oferecer os cadernos de fichas a todos os alunos do 1º e 2º ciclo do Concelho.

Esta é uma medida que faz parte de um conjunto de apoios e incentivos à comunidade escolar, que a autarquia tem vindo a pôr em prática ao longo do actual mandato, com relevantes investimentos e ações de promoção do ensino.



Assim, e à imagem do anterior ano lectivo, vai fornecer gratuitamente um kit pedagógico com os livros de fichas ou cadernos de actividades à totalidade das crianças matriculadas no Agrupamento de Escolas de Murça, independentemente da sua condição sócio-economica, seguindo o princípio da Universalidade e igualdade de oportunidades.



Este substancial investimento na aquisição dos materiais escolares, manifesta a importância que este executivo dedica ao ensino, o contributo que presta na educação, na formação e na valorização das crianças e jovens estudantes do nosso Concelho.



Representa ainda, um importante apoio às finanças das famílias nesta altura tão complicada do inicio de aulas.