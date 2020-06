Muralhas da cidade de Chaves alvo de intervenção de limpeza

A autarquia iniciou na passada sexta-feira, dia 19 de junho, a intervenção de limpeza nas muralhas da cidade, com o início dos trabalhos no Forte de São Neutel.

Os trabalhos decorrerão no património histórico edificado, do qual fazem parte integrante a Torre de Menagem e muralhas adjacentes, o Forte de São Francisco, o Forte de São Neutel e os troços de muralhas expostos na Rua 25 de Abril, na Travessa das Caldas, na Rua do Postigo e na Rua da Pedisqueira.

O programa conta com três fases de ação, sendo que a primeira se encontra a decorrer e terá a duração de cerca 10 dias. Esta primeira intervenção consiste na aplicação de herbicida devidamente homologado, em toda a vegetação existente nas muralhas referidas, por forma a executar uma primeira queima até à raiz das plantas, promovendo-se assim um maior controlo e considerável atraso na sua futura rebentação.

Na segunda fase irá proceder-se à remoção de toda a vegetação espontânea existente e previamente queimada com herbicida, trabalhos com uma duração de cerca de 20 dias. A terceira fase terá lugar em outubro, com a segunda aplicação de herbicida aquando da nova rebentação, com o objetivo de garantir uma limpeza mais eficaz e permanente.

O trabalho está a ser desenvolvido por uma empresa especializada em trabalhos em altura, com recurso a maquinaria específica, envolvendo técnicas de escalada.

Informa-se ainda os moradores que haverá necessidade da equipa se mobilizar entre os telhados e os pátios de algumas habitações, para assegurar a limpeza na sua totalidade.