Mural “A mudar a história das crianças do douro” inaugurado em Sabrosa

Street artist Tiago Godmess, juntamente com cerca de 150 crianças do Agrupamento de Escolas de Sabrosa, finalizaram na passada sexta-feira o mural comemorativo dos 10 anos da associação Bagos d’Ouro, e que vem dar mais cor à vila de Sabrosa.

Este mural comemorativo foi pensado para que a data se celebrasse em Sabrosa, um dos concelhos fundadores desta associação.

Na criação do mural participaram crianças do 2º ao 7º ano de escolaridade que foram acompanhadas pelo pintor em diversos workshops sobre a arte urbana, respeitando todas as normas da DGS.

Na inauguração do mural estiveram presentes a Coordenadora Geral, Coordenadora de Terreno e um representante da direção da Associação Bagos d´Ouro, Dr. António Filipe, assim como a equipa técnica de terreno. Fizeram também parte do evento crianças contempladas por esta associação assim como o diretor do Agrupamento de Escolas de Sabrosa.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa também marcou presença e fez questão de ressalvar a importância desta associação para o município, referindo que a mesma “torna os sonhos das crianças e jovens realidade”, marcando presença e despoletando nelas aquilo que de melhor têm, sendo este um dos principais objetivos para todos os munícipes.

Este é um mural que além de destacar a importância da escola e da educação, destaca também o nosso território, sendo no geral estes os valores que determinam a missão da associação Bagos d´Ouro, que deixa uma marca na vida das crianças que acompanha.

Fica assim cheia de cor a história da associação Bagos d´Ouro em Sabrosa.