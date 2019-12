Municípios vão investir 45 mil euros no canil intermunicipal

Na passada segunda-feira, o Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, para debater a falta de estratégia de gestão do Canil Intermunicipal do Vale do Douro Norte.

A reunião contou com a presença de Maria Manuel Rola, deputada do Bloco de Esquerda que, já em março de 2018 tinha realizado uma visita às instalações sediadas em Vila Real. “Muitos dos problemas identificados à época mantêm-se, como a sobrelotação que limita a recolha de animais errantes destes sete municípios, e outros agravaram-se com o passar do tempo, como a falta de um espaço de quarentena para receção dos animais e que desencadeou um grave surto de esgana”, declarou o Bloco, em comunicado, acrescentando que Domingos Carvas respondeu a estas questões informando a comitiva de que as celas de quarentena estão encomendadas, chegarão em breve, e que existe um projeto de beneficiação do espaço do Canil, com um orçamento estimado de 45.000€, assegurado pelos municípios, que avançará em breve. Obra que poderá avançar no inicio de 2020.

Para além disso, autarca confirmou que, com a aposentação do antigo veterinário municipal, estas instalações se encontram, neste momento, a funcionar com uma autorização provisória da DGAV, mas que não existe, até ao momento, a colocação de um médico veterinário oficial. Desta forma, os procedimentos clínicos limitam-se a vacinações e chipagem, remetendo muitas Câmaras a proceder à esterilização dos animais para adoção em clínicas privadas dos respetivos municípios. “Para o Bloco de Esquerda ficou claro nesta reunião que, para além das limitações das instalações do Canil Intermunicipal, outro grande problema é não existir, nem estar prevista, uma estratégia de captura-esterilização-devolução na estratégia de gestão desta estrutura intermunicipal. Existem projetos pontuais em alguns municípios, mas para Maria Manuel Rola o propósito da Lei 27/2016 é claramente o de salvaguardar os direitos dos animais, mas também o controlo das colónias e matilhas de animais errantes. Sem campanhas de esterilização nada se resolve e o problema vai ser cada vez maior”, declarou o BE, em comunicado.

De relembrar que o Canil Intermunicipal do Vale do Douro Norte serve sete municípios: Vila Real, Alijó, Sabrosa, Murça, Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio e Peso da Régua, e tem uma gestão rotativa. Uma vez que a atual gestão está a cargo da presidência da C.M. de Sabrosa, o próximo município a assumir esta responsabilidade será Vila Real.