Hoje, já há consultas na unidade de saúde de Campo de Jales. O presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar tinha anunciado, na passada terça feira que, a partir desta semana, já iria haver um médico, na unidade de saúde, sendo as despesas a cargo do município.

O caso já data de julho deste ano, mês no qual a unidade de saúde ficou sem médico em permanência devido a doença da médica afeta ao local. Desde então, cerca de 1300 utentes ficaram sem assistência médica.

No início do mês passado, devido às falhas no atendimento ao público por parte do corpo clínico, ocorreu um protesto por parte dos cidadãos que pediam uma solução para este problema.

Em resposta, os presidentes das câmaras municipais de Vila Pouca de Aguiar e de Murça, bem como dos presidentes das juntas de freguesia de Alfarela de Jales, Vreia de Jales e da União de Freguesia de Carva e Vilares, preocupados com a aproximação da época da gripe, realizaram uma reunião na extensão de saúde com a Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Alto Tâmega, na qual foi comunicado que apenas em janeiro a Administração Regional de Saúde (ARS) Norte iria proceder à substituição da médica no Posto Médico de Campo de Jales.

Porém, Alberto Machado, presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, foi informado, durante uma reunião, na semana passada, com a Administração Regional de Saúde do (ARS) Norte, de que, em vez de ser em janeiro, a substituição da médica só seria possível em julho.

À vista de tal decisão, a solução que se impôs ao município foi pagar os deslocamentos de um médico à unidade de saúde de Campo de Jales. A ARS acolheu a ideia de forma positiva, disponibilizando as instalações ao novo médico, e este já está no seu posto de trabalho.

A contratação dos clínicos, que asseguram consultas diárias, foi aprovada esta quinta-feira, por unanimidade, em reunião de Câmara Municipal, e terá o custo de 55 mil euros, acrescido de deslocações, por um período de 8 meses.

Alberto Machado, presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, e Norberto Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, estiveram esta manhã na Extensão de Saúde de Campo de Jales para acompanhar o primeiro dia do novo corpo clínico, que iniciou funções.

CR

