Municípios do Alto Tâmega trabalham e definem estratégias em conjunto para atrair e fixar jovens

“Atrair e reter pessoas”. É este o lema adotado pelos seis municípios do Alto Tâmega, através da Associação de Municípios e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, que se traduz no projeto “Atração e Fixação de Empreendedorismo no Alto Tâmega”.

No âmbito deste projeto, decorreu hoje um seminário sob a temática “desafios e estratégias para a fixação de empreendedores”, que pretendeu fazer um ponto da situação das potencialidades deste território e apresentar a estratégia e o plano de ação para a fixação de empreendedores. Entre as várias ações previstas, no âmbito do programa apresentado, destaque para a criação de um concurso de ideias que premiará as melhores e mais inovadoras ideias de negócio, bem como a criação de uma rede de mentores de apoio ao empreendedorismo, composta por empresários da região, que possam acompanhar as novas ideias e projetos.

Na sessão de abertura do seminário, o Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, salientou a importância do trabalho conjunto dos municípios do Alto Tâmega na elaboração desta estratégia, no sentido de valorização das pessoas, do território e de todas as suas potencialidades.