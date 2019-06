Municípios do Alto Tâmega constituem Rede Intermunicipal de Bibliotecas

Os seis Municípios do Alto Tâmega formalizaram ontem a constituição de uma Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT) – a 13.ª a nível nacional – que envolve a CIM do Alto Tâmega, bem como a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O Protocolo foi assinado à margem da XX Feira do livro de Montalegre.

Esta Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega resulta da iniciativa da CIM do Alto Tâmega, com vista a otimizar e rentabilizar os recursos disponíveis em prol de todos os que aqui residam, trabalhem ou estudem.

Para o Presidente da Câmara de Chaves e da CIM-AT, Nuno Vaz, “esta rede é, sem dúvida, uma mais-valia para a região. Cria laços para a estratégia de desenvolvimento local. É mais uma prova de que estamos a trabalhar no caminho certo e em conjunto. É muito importante o trabalho conjunto dos municípios do Alto Tâmega na elaboração desta estratégia, no sentido de valorização das pessoas, do território e de todas as suas potencialidades”.