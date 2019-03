Município vai apoiar agrupamentos de escuteiros em 12.500 euros

O Município de Vila Real, no âmbito das suas competências, apoia financeiramente a implementação de atividades de diversa índole, particularmente aquelas que, direta ou indiretamente participam da construção de uma sociedade melhor e mais justa.



Considerando que Vila Real tem em atividade cinco Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 212 – S. Pedro | Agrupamento 295 – Nª Sª da conceição | Agrupamento 482 – Sé | Agrupamento 708 – Mateus | Agrupamento 1315 – Campeã que, no âmbito da sua atividade, abrangem centenas de crianças, jovens e adultos, estando sempre prontos a apoiar a comunidade e colaborar com a edilidade, quando para tal são solicitados, entendeu a Câmara Municipal reconhecer todo o trabalho por eles desenvolvido através da aprovação de uma comparticipação financeira.



Assim, e nos termos do Código Regulamentar do Município, no capítulo referente ao Apoio aos Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português do concelho de Vila Real, o valor a transferir para cada um dos Agrupamentos de Escuteiros foi calculado com base na avaliação e análise dos planos de atividades de cada agrupamento e respetivo relatório de contas, perfazendo um total de 12.500,00€.

Trata-se de um reconhecimento merecido por todo o trabalho por eles desenvolvido junto dos mais jovens, partindo dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realizadas como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade.