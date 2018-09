O Município de Vila Real concluiu mais uma edição do programa livros para todos, referente ao ano letivo 2018/2019, com a oferta dos livros de fichas a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública, privada e cooperativa, e dos manuais escolares, incluindo os de inglês do 3º e 4º anos, aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede privada e cooperativa. Esta é uma das medidas mais emblemáticas na área da educação implementadas pelo Executivo Vila-realense que veio reforçar o carater universal do direito à educação, discriminando positivamente os alunos mais carenciados e que no presente ano letivo implicará um investimento municipal que ronda os 67.500€.

Recorde-se que o Programa Livros para Todos começou a ser implementado pelo atual Executivo no ano letivo 2014/2015 passando, inicialmente, pela oferta de três manuais (matemática, português e estudo do meio). Sendo que no ano letivo seguinte a estes manuais foram acrescentados os manuais de inglês para os alunos do 3º ano, uma vez que esta disciplina passou a integrar o plano curricular do primeiro ciclo.

No presente ano letivo, e atendendo a que o Ministério da Educação ofereceu os Manuais Escolares aos alunos da rede pública, o Município de Vila Real ofereceu, à semelhança do ano letivo anterior, os Livros de Fichas de Atividades para todos os alunos do ensino público, privado e cooperativo, e os Manuais Escolares para os alunos do ensino privado e cooperativo, incluindo Inglês para os 3º e 4º anos.

O Município de Vila Real continua assim a apostar na educação e formação das crianças e jovens, não poupando esforços para garantir que os estabelecimentos de educação e ensino do concelho oferecem as melhores condições a todos os níveis. Congratula-se igualmente com a iniciativa do Governo que adotou esta medida de oferta dos manuais escolares contribuindo para um ensino tendencialmente gratuito.

