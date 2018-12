Partiram, rumo ao Encontro Nacional da Juventude, 9 jovens Vila-realenses, acompanhados pela técnica da juventude do Município, para participarem neste tão importante evento nacional direcionado para os jovens.

O Encontro Nacional da Juventude, organizado pelo Conselho Nacional da Juventude, terá lugar nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro em Cascais, e abordará o tema dos Direitos Humanos. No ano em que a Carta Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos este congresso pretende, entre outros objetivos, colocar os jovens a refletir sobre os direitos que nela seriam incluídos se fosse reescrita hoje.

Durante quatro dias os jovens das escolas Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária S. Pedro, Escola Profissional Nervir, Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e os jovens candidatos ao Programa Jovem Autarca, terão a oportunidade de assistir a palestras e workshops, que contarão com dezenas de personalidades convidadas, centenas de jovens, infindáveis opiniões e temas de interesse para os jovens, como as novas ferramentas digitais, Keynote e ainda um youth summit, entre outros.

O último dia contará com a presença do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerrará os trabalhos do Encontro Nacional de Juventude. Com esta cerimónia, dar-se-á também por encerrada a Capital Europeia de Juventude – Cascais 2018.

Deixe o seu Comentário

Comentário